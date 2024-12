Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,30%

Le Borse europee proseguono in rialzo con lo sguardo alle mosse della Fed, la cui riunione sulla politica monetaria è prevista la settimana prossima. Gli investitori, dopo l'ennesimo taglio dei tassi da parte della Bce, sono pronti a scommette su un allentamento anche da parte della banca centrale americana. Permangono le preoccupazioni per l'economia cinese, dopo la riunione della Central Economic Work Conference. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0491 sul dollaro.

Poco mosso l'indice Stoxx 600 (-0,07%), in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. In rialzo Parigi (+0,3%), con il nuovo premier Francois Bayrou, e Milano (+0,3%).

Bene Madrid (+0,4%) e Francoforte (+0,2%), quest'ultima dopo che la Bundesbank ha tagliato le stime del Pil, e Londra (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dal comparto finanziario (+0,6%) e dalle auto (+1,5%). In luce l'energia (+0,3%), con il petrolio in rialzo. Il Wti sale dello 0,9% a 70,67 dollari al barile e il Brent a 74,06 dollari (+0,9%). Poco mosse le utility (-0,08%), mentre il prezzo del gas sale dello 0,9% a 43,18 euro al megawattora.

A Piazza Affari corre Iveco (+3,2%). In luce Mps (+1,7%), sempre al centro del risiko bancario mentre si attende il deposito alla Consob della documentazione dell'Ops di Unicredit (-0,7%) su Banco Bpm (-0,31%). In fondo al listino principale il lusso con Cucinelli e Moncler (-0,8%), su cui scattano le prese di profitto. Male anche Recordati (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 112 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,36 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA