Borse europee fiacche in avvio di seduta, dopo la riunione della Bce che ha nuovamente tagliato i tassi d'interesse. L'attenzione si sposta ora sulle mosse della Fed attese la settimana prossima. Sui mercati pesa la delusione per le decisioni in Cina sugli stimoli per la crescita economica.

Apertura positiva per Francoforte (+0,12%), in calo Parigi (-0,17%), alle prese con la situazione del governo. Poco mossa Londra (+0,03%).



