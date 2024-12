Boccardelli, 'rivoluzione intelligenza artificiale alla Luiss'

"Quest'anno accademico si apre all'insegna dell'innovazione tecnologica e dell'artificial intelligence per l'università. Per il sistema universitario in generale, e per la Luiss in particolare, sarà una grande rivoluzione di contenuti, di curricula universitari, ma anche di strumenti per la formazione e la crescita degli studenti".

Lo afferma il rettore della Luiss, Paolo Boccardelli, a margine della cerimonia di apertura dell'anno accademico.

Boccardelli spiega che un certificato digitale di AI literacy sarà obbligatorio per tutti i laureati magistrali e saranno rinnovati i curricula dei corsi di studio per approfondire "come utilizzare l'intelligenza artificiale nella finanza, nel marketing o nei processi di policy making all'interno delle istituzioni".

"La Luiss da sempre è un'istituzione votata alla formazione della classe dirigente. Nel mondo di oggi la classe dirigente ha bisogno di combinare le competenze tecnologiche con una cultura estesa molto più ampia fondata sulle scienze umanistiche, quindi sul pensiero critico, sulla capacità di interagire con l'intelligenza artificiale", aggiunge il rettore, così questa "sarà un grande alleato per la nostra società".



