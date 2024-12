Saipem, due progetti in Uk per 650 milioni di euro

Saipem ha ricevuto l'aggiudicazione definitiva dei due progetti Northern Endurance Partnership e Net Zero Teesside Power per lo sviluppo delle strutture offshore per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 nell'East Coast Cluster nel Regno Unito. Il valore complessivo dei due progetti, per i quali a marzo aveva firmato una lettera d'intenti, è di circa 650 milioni di euro.

Il lavoro di Saipem comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione di una condotta offshore da 28 pollici lunga circa 143 km, con i relativi approdi e strutture a terra di controllo e ispezione per il progetto 'Nep' e della linea di evacuazione dell'acqua per il progetto 'Nzt'. L'installazione offshore della condotta sarà eseguita dalla nave ammiraglia Castorone di Saipem e le operazioni vicino alla costa saranno eseguite dal Castoro 10, nave posatubi di Saipem specializzata in attività in acque poco profonde.

Una volta completati, ricorda una nota, i progetti contribuiranno alla realizzazione del primo polo industriale a zero emissioni nel nord-est dell'Inghilterra e al raggiungimento degli obiettivi Net Zero del Regno Unito con il trasporto e lo stoccaggio di circa 4 milioni di tonnellate di CO2 all'anno a partire dal 2028.



