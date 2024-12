Mutuionline.it,entro 2025 possibile riequilibrio variabile-fisso

Entro il 2025 ci sarà un riequilibrio fra i tassi dei mutui variabili e quelli fissi se la Bce continuerà il percorso di riduzione confermato dal taglio di oggi. Lo afferma Mutuionline.it secondo cui "la sforbiciata del costo del denaro è destinata a riflettersi sui tassi Euribor, indici di riferimento sui quali vengono calcolati quelli dei mutui variabili.

I mutuatari che hanno scelto, o sceglieranno, questo tipo di finanziamento potranno beneficiare di rate fino a 20 euro più basse, per un risparmio sugli interessi del mutuo di oltre 4.700 euro, considerando un finanziamento a 20 anni da 150.000 euro".

Per Nicoletta Papucci, portavoce di MutuiOnline.it, "Dalla decisione di oggi arrivano segnali molto incoraggianti per il mercato. Christine Lagarde ha deciso di operare il quarto taglio di 25 punti base dell'anno che, secondo le nostre simulazioni, permetterà al Tan medio dei mutui a tasso variabile di scendere a quota 3,79%.

el prossimo futuro, le previsioni di Francoforte indicano che l'inflazione nell'Eurozona è avviata a raggiungere l'obiettivo del 2% tra il 2025 e il 2026 e ci aspettiamo dunque un ulteriore allentamento della politica monetaria. Guardando fuori dall'Unione Europea, sarà importante capire come si muoveranno Fed e Bank of England nel corso dei prossimi mesi. Se da un lato l'indipendenza della Bce rispetto alle altre banche centrali può giovare l'economia dell'area euro, divergenze in tema di politica monetaria porterebbero l'euro a indebolirsi rispetto a dollaro e sterlina, aumentando il costo delle nostre esportazioni e quindi minando l'economia dei mercati europei." Nel 2024 il variabile è calato di quasi un punto percentuale, ma il fisso rimane più conveniente. Il calo dei tassi spinge le surroghe al 34,1% delle richieste-.

Alla luce dell'evidente convenienza rispetto al variabile, nel 2024 il 99,2% dei clienti di MutuiOnline.it si è orientato proprio verso questo tipo di finanziamento, che rappresenta un porto sicuro per i consumatori. Guardando al futuro, l'allentamento della politica monetaria previsto da parte degli analisti nel corso del 2025 potrebbe portare a tre tagli da 25 punti base ciascuno entro dicembre dell'anno prossimo. In questo caso, il Tan medio del tasso variabile scenderebbe al 3,04%, con la migliore offerta al 2,64% che sarebbe dunque più conveniente dell'attuale tasso medio del fisso, che si attesta al 2,87%, e leggermente più alta del minimo di novembre, che è al 2,51%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA