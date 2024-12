Salvini, 'necessario rivedere le regole dello sciopero'

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini intende proporre nuove regole sullo sciopero. "Il diritto allo sciopero è di tutti, è in Costituzione - spiega - ma sarà opportuno rivedere la normativa". "Lo porterò sul tavolo della maggioranza ma nello stesso interesse dei lavoratori e dei sindacati"., aggiunge. "Se devi fare uno sciopero al giorno, perché da che si è insediato questo governo siamo arrivati a mille scioperi - conclude - vuol dire che lo stresso strumento dello sciopero non funziona più".

Gli fa eco Paolo Zangrillo ministro della pubblica amministrazione: " Dobbiamo ribadire il diritto allo sciopero. Ma lo sciopero generale deve essere l'extrema ratio. Salvini ha ragione quando dice che bisogna lavorare per un corretto bilanciamento di tutti i diritti. Chi sciopera e chi deve usare i mezzi pubblici", dice intervenendo a Sky Tg24.

E' stata intanto raggiunta con i rappresentanti di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa-Cisal l'intesa preliminare propedeutica alla sottoscrizione del rinnovo del contratto di lavoro per il comparto Tpl.

Lo fa sapere il ministero dei trasporti specificando che "al termine di un confronto serrato di negoziazione con i sindacati e le parti datoriali, iniziato al Mit l'8 novembre scorso, è stato trovato un accordo che inciderà su oltre 110.000 operatori del settore". Salvini esprime "grande soddisfazione".

Usb conferma intanto lo stop lungo venerdì prossimo: il 13 dicembre l'Usb "non terrà conto dell'ordinanza del ministro, perché palesemente illegittima. Lo sciopero resta confermato per tutta la giornata". Usb spiega: "con una sentenza emessa il 28 marzo del 2024 il Tar del Lazio si è pronunciato contro l'ordinanza con la quale il ministro Salvini aveva ridotto lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto da Usb e da altre organizzazioni sindacali per la giornata del 15 dicembre 2023.

Il Tar, con quella sentenza, annullò l'ordinanza del ministero e condannò lo stesso al pagamento delle spese legali. Ora, ad un anno di distanza, in condizioni analoghe e sulla base di identiche motivazioni, il ministro torna ad adottare una ordinanza che come allora impone di ridurre l'agitazione a 4 ore. Ma come un anno fa, anche in questa circostanza, Salvini scavalca l'operato della Commissione di Garanzia che ha già riconosciuto la piena legittimità dello sciopero del 13 dicembre, limitandosi a prescrivere l'esclusione del solo trasporto aereo (essendo prevista un'altra agitazione nel settore qualche giorno dopo)".

"Esattamente come avvenne in occasione dello sciopero del 15 dicembre 2023, l'assenza di segnalazioni da parte della Commissione lascia uno spazio di intervento molto limitato al ministro. La sentenza del Tar infatti chiarisce che 'risultavano indispensabili la chiara esplicitazione delle speciali ragioni di necessità e di urgenza, relative a fatti sopravvenuti eventualmente occorsi a ridosso dell'astensione, tali da legittimare l'intervento officioso del ministro'. Salvini lo scorso anno non individuò alcun 'fatto sopravvenuto' che potesse giustificare il suo intervento. Eppure, a pochi mesi da quella sentenza, come se nulla fosse, Salvini reitera lo stesso abuso, poiché anche per lo sciopero del 13 dicembre non è riuscito a proporre nessuna circostanza straordinaria che avrebbe potuto giustificare il suo intervento".

Secondo una nota di Fs invece lo sciopero è stato ridotto a 4 ore: è stato ridotto a quattro ore, a seguito dell'ordinanza emessa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L'astensione dal lavoro è prevista dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 13 dicembre 2024. La protesta sindacale, comunica Fs, potrebbe comportare modifiche alla circolazione di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero.





