Ok a fondi per ammortizzatori sociali per moda, 36,8 milioni

Sugli ammortizzatori sociali per il settore moda "abbiamo trovato un ottimo punto di caduta addirittura con risorse aggiuntive da parte del governo (da 33,2 milioni passa per l'anno 2025 a 36,8 milioni)".

Lo ha annunciato nell'Aula della Camera il presidente della Commissione Lavoro Walter Rizzetto (FdI).

"L'approvazione all'unanimità in commissione Lavoro dell'emendamento che estende la Cig straordinaria per il settore moda, e che aumenta il limite del provvedimento a 12 settimane, è un risultato che risponde a una esigenza sollevata da un comparto strategico per il nostro Paese. Questa norma prevede inoltre l'ampliamento della platea di soggetti che possono rientrare in quanto previsto dall'articolo sulla cassa integrazione: tra queste le aziende che si occupano della produzione di metalli preziosi e semilavorati, quelle che si occupano del trattamento dei metalli, della fabbricazione di stampi, di articoli metallici e prodotti chimici per uso industriale, della produzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli o di impianti per il trattamento dei tessili, di macchine da cucire e per maglieria o ancora della fabbricazione di apparecchi per l'industria delle pelli, cuoio e delle calzature. Come Lega siamo e saremo sempre in prima linea nel sostegno alle nostre aziende, con concretezza". Così i deputati della Lega in commissione Lavoro Tiziana Nisini, vicepresidente, Andrea Giaccone, capogruppo, Virginio Caparvi e Dario Giagoni.

"Un altro passo avanti per gli addetti del settore moda: è stato votato l'emendamento al dl università e lavoro che estende al 31 gennaio 2025 gli ammortizzatori sociali per il settore moda. Grazie all'impegno costante del Governo sono stati stanziati 36,8 milioni di euro aggiuntivi per estendere la cassa integrazione da 8 a 12 settimane, offrendo così un sostegno concreto ai lavoratori e alle imprese di un comparto strategico per l'economia italiana". Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale del dipartimento Moda di Fratelli d'Italia, Fabio Pietrella.



