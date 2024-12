Salvini precetta i sindacati, è scontro sullo sciopero

E' muro contro muro tra Salvini e i sindacati di base: l'incontro di oggi tra le parti per cercare di scongiurare lo sciopero di venerdì prossimo, che coinvolgerà anche i mezzi di trasporto pubblici, si è concluso senza nessun accordo. Immediata quindi la risposta di Salvini che ha deciso di precettare i lavoratori che protestano e di ridurre da 24 a 4 ore la mobilitazione.



Ma l'Usb non ha intenzione di fare un passo indietro e conferma che lo sciopero si farà e resterà di un giorno intero.



"E' mio piacere e mio dovere ascoltare" ha detto Salvini sottolineando che il diritto di sciopero "è sacrosanto". Ma si tratta del penultimo venerdì prima di Natale e quindi di un periodo "fondamentale per milioni di italiani": per questo, ha detto, uno sciopero di 24 ore "era inammissibile". Al termine dell'incontro il ministro dice di aver chiesto di ridurre le ore di sciopero, "mi hanno detto educatamente di no". E per questo "formalizzerò la mia richiesta di ridurre a 4 ore la giornata di sciopero per garantire a chi vuole scioperare il proprio diritto, ma per non bloccare l'Italia intera a 10 giorni dal Natale". Per il sindacato di base l'incontro con Salvini "si è dimostrato una liturgia" e per questo, per tutta risposta, " Usb conferma lo sciopero nella sua forma originaria. Non cediamo alle richieste del ministro che ha rilanciato a mezzo stampa, non appena finito l'incontro, l'intenzione di ridurre lo sciopero a 4 ore".



A questo punto coloro che aderiranno alla mobilitazione potrebbero anche rischiare una serie di sanzioni: da 500 a 1.000 euro per singolo lavoratore e da 2.500 a 50.000 per singola organizzazione sindacale. Ma l'Usb dice di aver ribadito al ministro che la commissione di garanzia non ha trovato niente da eccepire sullo sciopero generale del 13 dicembre, che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private oltre quella dei trasporti.



E proprio per questo il sindacato sconsiglia Salvini a procedere con un'ordinanza visto che già lo scorso anno, in una situazione analoga, il sindacato "aveva disobbedito alla precettazione e aveva fatto ricorso al Tar, vincendolo". Il ragionamento del ministro tuttavia va oltre il singolo problema di venerdì prossimo e arriva a toccare un nodo normativo più generale. "Si potrà e si dovrà ragionare insieme ai sindacati, non contro i sindacati, di un aggiornamento della legge sullo sciopero" afferma osservando che è cero che si tratta di un diritto costituzionale garantito, "ma se c'è più di uno sciopero al giorno vuol dire che anche lo strumento sciopero va aggiornato all'anno 2025". Per questo, a suo parere, "anche ripensare alla forma sciopero, sia nell'interesse degli scioperanti e dei lavoratori sia nell'interesse degli altri lavoratori, penso che sia utile". E andrà fatto "non contro ma insieme" raccomanda.

