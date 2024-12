'Ovs sta crescendo',sul tavolo di Beraldo anche la rete Conbipel

Ovs "è un'azienda che sta crescendo e qualsiasi opzione viene valutata". Lo puntualizza all'ANSA l'ad di Ovs Stefano Beraldo che dopo l'operazione Golden Point (entrando con il 3% ha una serie di opzioni per arrivare al 100% entro il 2029) continua a guardarsi intorno.

Tra i diversi dossier sul tavolo del manager c'è, da tempo, anche quello Conbipel anche se il manager non conferma ne smentisce le indiscrezioni su trattative in corso.

Secondo quanto risulta all'ANSA Ovs però non è più interessata ad acquisire il marchio ma solo una gran parte dei 130 negozi che il gruppo ha sul territorio. Lo storico marchio piemontese, fondato nel 1958 a Cocconato d'Asti da Franco Massa, è nelle mani dei fondi dal 2007 quando è stato ceduto al gruppo americano Oaktree Capital Management che non è riuscito a risollevarla dalla crisi. Nel 2020 l'azienda, che nel frattempo aveva perso la sua identità passando dalla vendita di capi di pelle di alta qualita' alla produzione del tessile, è entrata in amministrazione straordinaria. Ovs si era fatta avanti ma non era stato trovato un accordo.

Il Mise aveva approvato la vendita del 51% alla Eapparelis, azienda del gruppo Grow Capital Global (il fondo dei fratelli Ajay and Arvind Vij con sede a Singapore) investendo, attraverso il fondo Salva Imprese, gestito da Invitalia, 3,8 milioni per il 49% (4 milioni dagli asiatici). L'obiettivo era la salvaguardia dei lavoratori del gruppo e l'operatività di tutti i 167 punti vendita presenti sul territorio nazionale ma anche quello di un rilancio ma è fallito perchè a luglio, dopo solo un anno, il fondo ha avviato la procedura di composizione negoziata, alla ricerca di nuovi investitori capaci di rilanciare l'azienda.

