Mit, in un anno meno aggressioni sui treni (-9%)

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato i dirigenti e gli operatori di FS Security, la società nata su impulso dello stesso ministro per garantire maggiore sicurezza sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

Lo fa sapere una nota del Mit che spiega che si tratta di "oltre 1000 tra donne e uomini il 90% dei quali impegnati in attività operative. Durante l'incontro sono stati illustrati i risultati ottenuti a meno di due anni dalla sua istituzione e presentati i progetti futuri. Tra i traguardi raggiunti nel 2024 si evidenziano una riduzione del 42% degli atti vandalici contro i mezzi di Trenitalia e un calo del 43% dei graffiti sui convogli ferroviari rispetto all'anno precedente.

È stata inoltre registrata una diminuzione del 9% delle aggressioni denunciate contro il personale viaggiante, risultato ottenuto grazie a iniziative di prevenzione e formazione dedicate. A partire dal 2025, FS Security avvierà la sperimentazione delle bodycam per il personale operativo e l'uso di sistemi di videoanalisi in tempo reale per potenziare la sicurezza.

Saranno inoltre operativi dal prossimo gennaio presidi territoriali anche in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige che si aggiungeranno ai 13 presidi territoriali già attivi.

Uno dei progetti più rilevanti, infine, è l'apertura nel 2026 della Security Academy a Milano Rogoredo, un centro dedicato alla formazione avanzata e alla promozione di una cultura della sicurezza ferroviaria. Matteo Salvini ha espresso grande soddisfazione per i progressi compiuti, sottolineando come FS Security rappresenti un modello innovativo e un punto di riferimento per la sicurezza del sistema ferroviario italiano".



