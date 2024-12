Manovra al nastro di partenza, salta il taglio dell'Irpef / Lo speciale

La legge di bilancio è pronta a partire per il suo primo step parlamentare.



Mercoledì 11 dicembre pomeriggio il via. Sono previste allora le prime votazioni degli emendamenti, finora circa 250 quelli segnalati.



Per una volata che si dovrebbe concludere entro sabato 14 dicembre per consentire l'approdo nell'aula di Montecitorio tra lunedì 16 e mercoledì 18 dicembre.

Una tabella di marcia che però deve tener conto degli ultimi pareri del governo che ancora mancano, e degli altri emendamenti che si attendono dai relatori e dal governo. In quelle modifiche dovrebbe esserci la direzione che il governo proverà a dare alla Finanziaria, per tener fede all'impegno di non imporre nuove tasse, confermare il taglio del cuneo fiscale e dare priorità agli aiuti alle famiglie. Ma restano fuori altre priorità su cui gli stessi partiti di maggioranza insistono e che coincidono per lo più con aiuti alle imprese.







