Avvio in calo per le Borse europee, in vista dei dati sull'inflazione americana di domani e a della riunione della Bce che giovedì dovrebbe abbassare i tassi di interesse di altri 25 punti base. Londra cede lo 0,35%, Francoforte lo 0,33% e Parigi lo 0,29%.



