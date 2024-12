Acea, 'multe non funzionano, l'Ue ci dia flessibilità'

"Ora più che mai l'Unione europea deve agire insieme, dobbiamo abbandonare l'idea di agire solo in termini di multe e scadenze e dare invece vita a un approccio robusto, a una strategia di flessibilità" per l'automotive "che ci consenta di gestire la transizione" all'elettrico. Lo ha detto il presidente dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), Luca de Meo, in conferenza stampa, parlando delle norme Ue in vigore che già dal 2025 prevedono multe per le case che non centrano i target intermedi di taglio delle emissioni.

"Multe e scadenze spesso non funzionano" e hanno l'effetto di "bloccare molte risorse affinché" i costruttori "possano pagarle", ha sottolineato.



