Acea, 'il ritorno di Stellantis da noi è un segnale forte'

"L'industria dell'automotive deve rimanere unita di fronte alla crisi. Sono molto felice di sentire che Stellantis abbia deciso di rientrare nell'Acea: è un segnale molto forte. Questa organizzazione è dalla parte giusta della storia". Lo ha detto Luca de Meo, presidente dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), in conferenza stampa a Bruxelles, evidenziando che uno dei grandi problemi del comparto è legato al fatto che l'industria automotive "non è stata ascoltata per anni".



