Accordo Mcc-Cassa Centrale sui servizi di factoring

Accordo di collaborazione fra Mediocredito Centrale e Cassa Centrale Banca per i servizi specializzati di factoring di Mcc Factor che saranno offerti alle imprese clienti delle 65 Bcc, Casse Rurali, Raiffeisenkassen affiliate al gruppo trentino. Come si legge in una nota saranno disponibili ad esempio, quelli di factoring pro soluto e pro solvendo, dilazione di pagamento, reverse factoring.

L'intesa, rileva il comunicato, "si inserisce in un progetto più ampio di collaborazione tra le due realtà, volto a creare sinergie e soluzioni innovative per le aziende clienti, promuovendo così la crescita economica e lo sviluppo sostenibile dell'intero sistema paese e delle piccole e medie imprese che lo compongono".

Per Sandro Bolognesi, amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca. "Questo accordo non solo amplia l'offerta Corporate di Gruppo, ma rappresenta un'opportunità per le imprese clienti di diversificare le fonti di approvvigionamento finanziario, beneficiando di soluzioni innovative e su misura, progettate per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione." "L'intesa permette a tutte le banche affiliate al gruppo Cassa Centrale di usufruire di un servizio innovativo, integrato e coerente con le esigenze del mercato", ha dichiarato Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale. "Il factoring, infatti, ha il grande vantaggio di integrarsi perfettamente con i prodotti ordinari, consentendo una strategia complessiva di gestione della liquidità. Per questo motivo, abbiamo puntato molto su questo segmento, potenziando il servizio con la struttura dedicata Mcc Factor".



