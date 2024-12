Ibarra (Engineering), il 2024 entusiasmante per le tecnologie

"Il 2024 è stato un anno entusiasmante dal punto di vista della progettualità e dello sviluppo delle tecnologie". Lo afferma il ceo di Engineering Ingegneria informatica, Maximo Ibarra, a margine della presentazione del libro Photoansa al Maxxi.

"Abbiamo sviluppato tanti casi d'uso per tante aziende, in tanti settori industriali che cominciano a farci toccare con mano tutti i vantaggi che questa tecnologia ha, nel momento in cui lavora a braccetto con tutte le altre tecnologie, quindi l'AI, la sensoristica, il cloud e poi soprattutto anche tecniche che riguardano la cybersecurity. Da questo punto di vista siamo molto soddisfatti", dice Ibarra. "Ci sono stati anche alcuni progetti in ambito nazionale che possono puntare a un contributo importante per la sanità, come il progetto della telemedicina che nel 2024 è entrato a regime", aggiunge il ceo di Engineering. "Quindi - conclude - ci aspettiamo un 2025 che sia ancora più interessante rispetto a questo che sta per finire" anche dal punto di vista del "valore aggiunto e del contributo che potrà dare allo sviluppo dell'Italia".



