Borsa: l'Europa si muove cauta nella settimana della Bce

Le Borse europee si muovono in cauto rialzo nella settimana della Bce. I listini, peraltro, si trovano a fare i conti con un quadro geopolitico che è ancor più complicato dalla caduta di Assad in Siria e dalla situazione in Corea del Sud con il presidente messo sotto tutela dal People Power Party, il partito al governo.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con il lusso e l'energia. La Piazza migliore è Parigi (+0,68%) mentre sono ripresi gli incontri di Emmanuel Macron con i leader dei partiti in vista della formazione, fra oggi e domani, del nuovo governo. Francoforte è piatta così come Allianz mentre i colloqui con Amundi sarebbero in pausa, secondo quanto emerso nel fine settimana. Ed è poco mossa anche Milano che vira in negativo (Ftse Mib -0,1% a 34.713 punti). Sotto la lente Banco Bpm che sale del 2,2% dopo la mossa dell'Agricole (+1,1%) a difesa dell'offerta di Unicredit (-0,5%).

Lo spread tra Btp e Bund resta sui 107 punti con il rendimento che sale al 3,18%. Sul fronte delle materie prime il petrolio, con le rinnovate tensioni in Medioriente, è in rialzo.

Il Wti sale dell'1,25% a 68 dollari mentre il brent guadagna l'1% a ridosso dei 72 dollari al barile. Giravolta, invece del gas che cede il 2,2% con il prezzo che scivola a 45,4 euro al megawattora.

Quanto ai cambi l'euro si apprezza leggermente sul dollaro e passa di mano a 1,0573 sul biglietto verde.



