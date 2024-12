Borsa: l'Europa prosegue contrastata in attesa Wall Street

Le Borse europee si confermano contrastate con Milano (-0,2%) e Francoforte (-0,07%) deboli, in una seduta che guarda in particolare alle tensioni geopolitiche, con la Siria in testa, e che attende giovedì la Bce. E sono in ordine sparso anche i future su Wall Street.

A Piazza Affari resta la lente su Banco Bpm (+1,9%) dopo la mossa dell'Agricole di traverso sull'offerta di Unicredit (-0,7%). Per il resto la maglia rosa è il lusso con Moncler (+2,99%) e Brunello Cucinelli (+2,3%). Buon passo anche di Tenaris (+2,2%) con la Corte superiore di giustizia brasiliana che ha rigettato il ricorso del gruppo sugli indennizzi dovuti a Companhia Siderurgica Nacional ma ne ha dimezzato l'ammontare.

Sul versante opposto , invece, Leonardo (-3%), Iveco (-2,7%) e Prysmian (-2,1%). Continua a tenere Parigi (+0,6%) mentre Macron vede i leader dei partiti in vista della formazione del nuovo governo.

Per il resto, lo spread tra Btp e Bund è stabile su quota 108 punti con il rendimento del decennale italiano sotto il 3,18%.

Quanto alle materie prime, il petrolio si conferma in rialzo con le rinnovate tensioni in Medioriente. Il wti sale dell'1,3% a 68 dollari e il brent oscilla sempre intorno ai 72 dollari (+1,1%).

Infine l'euro si indebolisce sul dollaro con il quale scambia a 1,0561.



