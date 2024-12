Volatilità in aumento sul prezzo del gas, oltre 50 euro nel 2025

Un inverno più rigido e le tensioni geopolitiche porteranno l'anno prossimo ad un aumento del prezzo del gas. Nel primo trimestre del 2025 il prezzo del gas, secondo una analisi di Bloomberg Intelligence, potrebbe superare i 50 euro al megawattora nel primo trimestre, rispetto ai 34 euro registrati all'inizio di quest'anno.

Dopo il balzo iniziale, l'andamento del prezzo registrerà un andamento volatile tra i 44 ed i 50 euro al megawattora.

All'inizio di quest'anno i prezzi sono stati in media di 34 euro al megawattora, il 13% in meno rispetto al 2023, ma ancora al di sopra dei 21 euro registrati in media prima dell'invasione della Russia in Ucraina, ovvero negli anni tra il 2016 e il 2021.

Le scorte europee di gas, secondo quanto riporta la piattaforma gas infrastructure europe, sono scese all'83,61% a 959,65 TWh, pari al 25,51% del consumo medio annuo continentale.

Prima per stoccaggi è la Germania, con l'89,31% di riserve a 224,56 TWh, pari al 25,26%del consumo medio annuo di 888,83 TWh. Seconda è l'Italia con i depositi pieni all'88,82% a 177,7 TWh, pari al 23,67% del consumo medio annuo di 750,6 TWh. Segue l'Austria con scorte all'89,07% a 87,69 TWh, pari al 96,36% del consumo medio annuo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA