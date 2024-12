Trump, 'non penso di sostituire Powell alla Fed'

Donald Trump non ha intenzione di rimpiazzare il capo della Federal Reserve, Jerome Powell, prima della fine del suo mandato a maggio del 2026. "Non lo farò", ha detto il presidente eletto in un'intervista a Nbc news. Trump mise a capo della Banca centrale Powell, repubblicano ed ex dirigente di private equity, nel febbraio 2018. I due si sono scontrati molte volte durante il primo mandato del tycoon che, in almeno due occasioni, minacciò di cacciarlo. Nel 2022, il presidente Joe Biden ha riconfermato Powell per un secondo mandato quadriennale.

Di recente Powell ha annunciato che non avrebbe lasciato la presidenza della Fed Reserve anche se Donald Trump lo avesse chiesto.

Lo aveva spiegato lo stesso Powell rispondendo con un secco "no" a chi gli chiedeva se si sarebbe dimesso in caso di richiesta di Trump.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA