Telefonata Urso-Marsilio, valorizzare sito di Stellantis Atessa

La valorizzazione del sito Stellantis di Atessa e le prospettive sul futuro della produzione dei veicoli commerciali. Questi i temi al centro del colloquio telefonico tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Il confronto si inserisce all'interno della serie di appuntamenti preparatori al Tavolo Stellantis del 17 dicembre che il ministro sta tenendo con i rappresentanti delle Regioni dove hanno sede gli stabilimenti produttivi del Gruppo.

"Durante il colloquio - spiega una nota della Regione - Urso ha ribadito l'importanza del sito produttivo di Atessa per l'Italia e confermato che lo sviluppo dello stabilimento è al centro delle richieste che il Mimit ha avanzato a Stellantis.

Marsilio, dal canto suo, a nome anche di presidente del gruppo ECR al Comitato europeo delle Regioni, sulla base del parere adottato durante la plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, ha assicurato al Ministro il sostegno delle Regioni Ue specializzate nel comparto automotive alla posizioni italiana sul settore contenuta nel non-paper presentato da Urso all'ultimo Consiglio competitività, anche alla luce del documento approvato nei giorni scorsi a Monza, nel corso della riunione della Automotive Regions Alliance. Il colloquio con il governatore Marsilio è il quarto effettuato dal ministro, in vista del Tavolo Stellantis, e segue quelli avuti con i presidenti del Piemonte Alberto Cirio, dell'Umbria Stefania Proietti e dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA