"Sulle multe non ci sono mega aumenti, come ho letto sui giornali".

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in una diretta su Facebook parlando del nuovo codice della strada. Invece "aumentano in modo particolare le multe per chi ruba il posto ai disabili, multe salate per chi occupa il posto dei disabili", ha sottolineato il ministro.



