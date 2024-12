Gentiloni copresidente della task force Onu sul debito

Il segretario generale dell'Onu António Guterres sta nominando un gruppo di esperti di spicco per promuovere soluzioni politiche praticabili e galvanizzare il sostegno politico e pubblico necessario per risolvere la crisi del debito.

Il gruppo - si legge in una nota delle Nazioni Unite - sarà guidato da Mahmoud Mohieldin, inviato speciale Onu per il finanziamento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e co-presieduto da Paolo Gentiloni, ex Commissario europeo per l'Economia, Trevor Manuel, ex Ministro delle Finanze del Sud Africa, e Yan Wang, ricercatore accademico senior al Boston University Global Development Policy Centre.

