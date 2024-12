Electrolux, a Porcia la solidarietà slitta a marzo

Non inizieranno da gennaio i contratti di solidarietà allo stabilimento dell'Electrolux di Porcia (Pordenone): è quanto emerso dal vertice fra le organizzazioni sindacali e il management aziendale.

La tempistica precisa sul ricorso agli ammortizzatori sociali sarà annunciata dopo un nuovo incontro fra le parti, in programma a metà gennaio. Il congelamento dell'annunciata solidarietà dall'inizio del 2025 si deve ad alcune commesse che permetteranno di aumentare i volumi e di lavorare su due turni di otto ore per tutto gennaio. A febbraio, mese meno carico di ordini, in base alle previsioni, potrebbero esserci due turni, uno a lavoro pieno e l'altro a sei ore.

A marzo dovrebbe scattare la solidarietà a pieno regime, con un solo turno e a giornata.

L'azienda - ha fatto sapere ai sindacati - prevede di chiudere l'anno con 685 mila pezzi prodotti e il budget 2025 viene stimato in oltre 700 mila pezzi, con proiezioni fino a 725 mila.





