Le città attraenti mondo di Euromonitor, Roma 4/a e Milano 5/a

Ci sono anche Roma e Milano rispettivamente al 4/o e 5/o posto nella classifica delle 100 migliori destinazioni urbane stilata dalla società di analisi dati Euromonitor International che per la quarta volta consecutiva vede in vetta Parigi, visitata quest'anno da più di 70 milioni di turisti. Nella top ten domina l'Europa con ben 6 città: al secondo posto c'è Madrid, terza Tokyo e dopo le due italiane New York, Amsterdam, Sydney, Singapore e Barcellona.

Londra, che nel 2023 era 10/a, scivola in 13/a piazza.

L'indice esamina le principali città di tutto il mondo in base a criteri come le prestazioni economiche e commerciali, le infrastrutture turistiche, le politica e l'attrattiva del turismo, la salute e la sicurezza e la sostenibilità.



