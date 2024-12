Joint venture Equinor-Shell nel petrolio e gas nel Regno Unito

Equinor e Shell uniranno le loro le attività offshore del settore petrolio e gas nel Regno Unito per formare una nuova società, che rappresenterà il più grande produttore indipendente del Mare del Nord del Regno Unito.

La joint venture sarà costituita per "sostenere la produzione nazionale di petrolio e gas, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico", affermano le società. Il nuovo produttore sarà di proprietà congiunta di Equinor e Shell, entrambi con decenni di esperienza nel Mare del Nord.

L'accordo, sottolinea Bloomberg, è anche conseguenza del progressivo declino del settore offshore di petrolio e del gas del Regno Unito, che ha raggiunto il picco di produzione circa 20 anni fa. L'estrazione dai campi esistenti diminuisce e la dimensione media delle nuove scoperte si riduce, con i grandi gruppi globali dell'energia che hanno spostato la loro attenzione verso aree mondiali più attraenti.



