Borsa: Parigi gira in positivo, titoli di Stato senza scossoni

La Borsa di Parigi gira in positivo con l'indice Cac 40 che guadagna lo 0,6%, in linea con gli altri listini europei, dopo la sfiducia al governo di Michel Barnier.

I mercati "appaiono fiduciosi e guardano ad una soluzione della crisi con un nuovo governo che dovrà approvare il bilancio per il 2025 nonostante un parlamento profondamente diviso", spiegano gli analisti.

Poco mosso i titoli di Stato francesi. Lo spread tra l'Oat francese a dieci anni e il Bund tedesco scende a 80 punti. Il rendimento del decennale francese è in flessione al 2,89 per cento.



