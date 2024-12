Borsa: Milano +1,5% e svetta in Europa, spread cala a 108

La Borsa di Milano è la maglia rosa in Europa. E lo spread cala ancora e aggiorna i minimi da ottobre 2021. Il differenziale tra Btp e Bund scende a 108 punti con il rendimento del decennale italiano che fletta al 3,19%.

Il Ftse Mib allunga a +1,5% con l'evidenza di Unicredit (+4,4%), sempre sotto i riflettori per la doppia partita Banco Bpm e Commerzbank. In luce poi Stellantis (+4,3%), alla ricerca di un nuovo ceo dopo l'addio di Tavares. Buon passo poi, sempre nel credito, per Bper (+4%), Intesa (+2,5%) e Fineco (+2,8%), dopo la raccolta . Su di giri, tra gli altri, anche Tim (+4%).

Tra le altre Piazze, Francoforte sale dello 0,6% e Parigi tiene (+0,3%), nonostante l'ennesima crisi di governo con Macron verso la scelta del nuovo premier.



