Borsa: l'Europa in rialzo guarda a Wall Street, Milano +0,8%

Borse europee in rialzo a metà seduta in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo, dopo la chiusura da record della vigilia. I mercati guardano allo stato di salute degli Stati Uniti dove sono in arrivo i dati sul mercato del lavoro, in attesa delle prossime mosse della Fed. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0537 sul dollaro. Prosegue la corsa del Bitcoin che guadagna il 5,1% e sfiora i 103.000 dollari. Poco mosso l'oro a 2.650 dollari l'oncia.

L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Mostrano i muscoli Madrid (+1,2%) e Milano (+0,8%). Tiene Parigi (+0,3%), dopo la sfiducia al governo Barnier e con il presidente Macron a lavoro per affrontare la crisi e trovare un nuovo governo che approvi la legge di bilancio. Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra il decennale francese e il quello tedesco è stabile a 80 punti, ben lontano dai livelli di inizio anno ma in calo rispetto al massimo dal 2012 toccato nelle settimane scorse a 86 punti. Tra gli altri listini sale Francoforte (+0,4%) mentre è poco mossa Londra (-0,03%).

A supportare il mercato azionario del Vecchio continente ci sono le banche (+1,4%) e le assicurazioni (+0,5%). Bene anche le utility (+0,7%), con il gas a 47 euro al megawattora. In calo l'energia (-0,7%), in attesa della riunione dell'Opec+ che dovrà approvare il rinvio dell'aumento della produzione.

A Piazza Affari svettano Stellantis (+3,9%) e Tim (+3%).

Toniche anche le banche dove Unicredit guadagna il 2,6%, alle prese con l'Ops su Banco Bpm (+1%). Bene Bper (+2%) e Fineco (+1,9%), quest'ultima dopo i dati della raccolta di novembre.

Acquisti su Intesa (+1,4%) mentre è in controtendenza Mps (-0,6%). In fondo al listino principale Prysmian (-1,4%).





