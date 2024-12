Borse europee fiacche in avvio di seduta. La sfiducia al governo di Michel Barnier in Francia non crea particolari movimenti ai principali listini europei. Poco mossi anche i titoli di Stato, in particolare l'Oat francese.

L'attenzione degli investitori resta focalizzato sulle mosse di Donald Trump, con il bitcoin che vola sopra i 100.000 dollari.

In apertura Parigi cede lo 0,28%, Londra (-0,08%) e Francoforte (-0,07%).



