Chiusura in calo per lo spread tra il Btp e il Bund, con il differenziale di rendimento tra il titolo decennale italiano e quello tedesco sceso di tre punti base, a quota 115, il livello più basso dal novembre del 2021.

In flessione anche il rendimento dei bond italiani, ridottosi di tre punti base, al 3,212%.



