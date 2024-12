Borsa: Milano positiva (+1%) con Campari, Mps e Iveco

Prosegue in rialzo la seduta di Piazza Affari che, dopo le prime battute, sale dell'1%. In crescita moderata tutti gli indici principali europei, tranne Londra piatta.

In Borsa a Milano spicca la corsa di Campari in aumento del 4% a 6,1 euro dopo la nomina ad amministratore delegato di Simon Hunt. Bene anche Iveco e Monte dei Paschi, entrambi in crescita del 2%, con la banca toscana che guarda anche alla crescita poco oltre il 5% di Francesco Gaetano Caltagirone.

Tra i titoli principali i più cauti sono Terna e Diasorin, che oscillano attorno alla parità.



