Borsa: l'Europa sale con Wall Street, spread ai minimi

L'Europa prosegue la seduta di buona lena dopo l'avvio positivo di Wall Street, pronta per un nuovo record storico, il 56esimo quest'anno, dell'indice S&P 500. Milano sale dello 0,8%, Francoforte dello 0,9% e Parigi dello 0,5% mentre Londra è in calo dello 0,3%.

I mercati continuano a salire nonostante i dati macro non entusiasmanti, con gli indici pmi dei servizi sotto le attese sia in Europa che negli Usa, dove la creazione di nuovi posti di lavoro a novembre è stata di 146 mila unità, meno delle 150 mila attese, mentre i dati di ottobre sono stati rivisti al ribasso da 233 a 184 mila. In serata è attesa la pubblicazione del Beige Book della Fed. A spingere le Borse, che aspettano di ascoltare l'intervento del capo della Fed, Jerome Powell, stasera a New York, sono soprattutto i tecnologici (+1,8% l'indice Stoxx) e le auto (+1,2%).

Poco mossi i titoli di Stato in attesa della riunione della Bce, settimana prossima, dopo che la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ribadito che l'Eurotower continuerà ad essere 'data dependent'. I trader si attendono un taglio di 25 punti base. Lo spread Btp-Bund scende ai minimi da tre anni, a 115 punti base, mentre il rendimento dei Btp si attesta al 3,22%, in flessione di due punti base.

A Piazza Affari si mettono in luce Campari (+4,4%), con la nomina del nuovo ad, e Mps (+2,9%), promossa da Intermonte, assieme a Moncler (+2,5%), Fineco (+2,4%), Unipol (+1,9%) e Mediolanum (+1,9%). Sul fronte energetico poco mosso il petrolio, con il Wti attorno ai 70 dollari al barile, mentre il gas perde il 3,6% a 48,6 euro al megawattora.



