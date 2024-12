Chiusura in rialzo per le Borse europee. Francoforte ha terminato la seduta in progresso dell'1,08%, Parigi dello 0,66% mentre Londra ha ceduto lo 0,28%.

La propensione al rischio degli investitori cresce nonostante i segnali di debolezza dell'economia arrivati dagli indici Pmi di novembre mentre i mercati si preparano per la riunione della Bce della prossima settimana.



