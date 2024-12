Ance: '650mila famiglie aspettano un alloggio pubblico'

In Italia 650mila famiglie aspettano un alloggio pubblico, mentre un terzo delle famiglie in affitto spende per l'abitazione il 40% del reddito. Questi alcuni dati illustrati da Ance al convegno: 'La città è per tutti', convegno inaugurale di 'Città in scena', ed elaborati su dati Istat. Inoltre, si evidenzia che in Italia oltre 21 milioni di persone vivono nelle città metropolitane e oltre 2 milioni di famiglie vogliono cambiare casa.

"Come Ance stiamo portando avanti una proposta sull'abitare che è solo uno dei tasselli della rigenerazione urbana. È qui che ci giochiamo il futuro del Paese, per questo chiediamo al Governo di dare finalmente avvio a un piano complessivo per le città. Le proposte ci sono, è arrivato il momento di metterle in pratica e passare all'azione," ha detto la presidente Ance, Federica Brancaccio.

