Panetta,Unione bancaria incompleta limita operato gruppi

L'Unione Bancaria imcompiuta limita le banche e le costringe a operare "prevalentemente in mercati nazionali". E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta secondo cui la vigilanza unica Bce "non è bastata a creare un mercato bancario europeo pienamente integrato".

"La piena operatività" delle banche in tutta l'area dell'euro è indispensabile per un mercato dei capitali integrato" ha aggiunto rilevando come l'approccio dei piccoli passi seguito fino a ora "non fa funzionato".



