Via libera al piano per lo sviluppo di Malpensa al 2035

Via libera al piano per lo sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto di Milano Malpensa al 2035. E' quanto rendono noto Enac e Sea, gestore dello scalo, a conclusione della procedura per l'accertamento della 'conformità urbanistica' del piano. La Conferenza dei Servizi indetta dal ministero delle Infrastrutture si tenuta lo scorso 19 novembre, coinvolgendo i ministeri dell'Ambiente e della Cultura insieme a tutti gli enti statali e territoriali della partita, tra cui i comuni del Cuv, il Consorzio Urbanistico Volontario, e ha dato il via libera all'intesa Stato-Regione per la conformità urbanistica del cosiddetto 'Masterplan'.

"La conclusione positiva dell'iter del Masterplan - afferma l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini - rappresenta un passaggio molto importante per l'Aeroporto di Milano Malpensa". "Gli interventi infrastrutturali che verranno realizzati, sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale - prosegue - porteranno a un ulteriore miglioramento dell'efficienza dello scalo con il conseguente effetto positivo sulla qualità dei servizi resi ai passeggeri".

Secondo il direttore generale dell'Enac Alessio Quaranta "il Masterplan consente di dotare uno dei principali scali italiani di un chiaro quadro pianificatorio e programmatico, definito non solo sulla base delle prospettive di sviluppo dell'aeroporto di Malpensa, ma anche in linea con il ruolo che lo stesso è chiamato a svolgere nell'ambito del Piano nazionale degli aeroporti in fase di finalizzazione presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti".



