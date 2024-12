Stellantis pesa in Borsa (-8%), giù anche Renault (-2,5%)

Stellantis affonda (-6,6%) sul listino di Piazza Affari e trascina con se' Renault (-2%) mentre gli altri titoli del settore auto sono contrastati in Europa.

Michelin ha perso lo 0,9% ma Ferrari balza in rialzo dell'1,2%, Bmw del 2,7 per cento. A Milano regina del listino è Nexi (+5,5%) con un gran rimbalzo distanzia tutti gli altri titoli.

Bene anche Campari (+2,36%), Generali (+1,7%) e Leonardo (+1,49%) mentre frenano Italgas (-2,11%) e Tim (-1,6%).

In Europa i listini continuano a scommettere su un taglio dei tassi (lo Stoxx Europe ha guadagnato lo 0,7%) ma non basta a Parigi che riesce a malapena a riconquistare la parità, in una giornata politicamente tumultuosa in Francia, con la minaccia di un voto di sfiducia che grava sul governo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA