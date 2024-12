Tendenza al rialzo per il petrolio in avvio di settimana sui mercati internazionali. Il greggio Wti passa di mano a 68,62 dollari al barile in aumento dello 0,91%.

Il Brent sale dello 0,90% a 72,49 dollari al barile. Ad incidere anche la tendenza alla ripresa della manifattura cinese.



