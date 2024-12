Marcegaglia, Cerved conferma il rating A2.2

Per il terzo anno consecutivo Cerved Rating Agency conferma il rating A2.2 assegnato a Marcegaglia Steel. "La valutazione - che conferma Marcegaglia nella parte alta della scala di rating - riflette la diversificazione di un modello di business che permette di mantenere performance economiche positive, nonostante un contesto settoriale che permane poco favorevole e una struttura patrimoniale-finanziaria solida, anche grazie alla costante capacità di generare flussi di cassa operativi". In prospettiva l'agenzia di rating italiana, specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie italiane e nella valutazione del grado di sostenibilità degli operatori economici, per Marcegaglia "prevede il mantenimento di un assetto economico-finanziario in linea all'attuale profilo di rischio, nonostante il cospicuo piano di investimenti previsto".



