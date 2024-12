Lanzetta, 'newco nucleare in definizione, a Enel circa 51%'

La newco per la ricerca sul nucleare, con Enel in prima linea insieme a Ansaldo e Leonardo "è in via di definizione" e la quota di Enel dovrebbe attestarsi "più o meno" intorno al 51 per cento. Lo ha confermato Nicola Lanzetta, direttore Italia del gruppo Enel a margine di un incontro legato all'iniziativa 'E-Project: Ecological Literacy' in corso a Milano. La newco "è in via di definizione, però ribadisco questa è una newco di ricerca sulla quale, così come abbiamo fatto negli anni passati, cercheremo sempre di essere aggiornati e di capire le varie soluzioni. Ci sono oggi più di un'ottantina di soluzioni che appaiono nel nucleare e le studieremo. Poi vedremo la regolamentazione italiana cosa consentirà di fare". Lanzetta ha poi aggiunto: "È un hub di ricerca, che non è l'unico perché noi siamo presenti in varie organizzazioni o campagne sulla ricerca nel nucleare".

"Sul nucleare - ha ricordato Lanzetta - siamo attivi da sempre nella ricerca. Siamo attenti e pronti e non dimentichiamo che in ogni caso questo Paese a oggi deve fare una scelta, se il nucleare possa essere utilizzato. Come Enel noi gestiamo del nucleare, siamo in Spagna ad esempio è in altri paesi europei".





