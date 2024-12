Istat, a ottobre +47mila occupati, disoccupazione al 5,8%

A ottobre 2024, dopo il calo di settembre, il numero di occupati torna a crescere (+47mila unità), attestandosi a 24 milioni 92mila. Lo annuncia l'Istat precisando che l'aumento coinvolge i dipendenti permanenti e gli autonomi, mentre scendono i dipendenti a termine.

L'occupazione cresce anche rispetto a ottobre 2023 (+363mila occupati). Su base mensile, il tasso di occupazione sale al 62,5%, quello di inattività al 33,6%, Sempre in ottobre, il tasso di disoccupazione in Italia a ottobre scende al 5,8%, 0,2 punti percentuali in meno e cala anche il tasso di disoccupazione giovanile, al 17,7% (-1,1 punti).



