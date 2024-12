Completati lavori per collegare le isole a rete ultraveloce

Sono terminate le operazioni di realizzazione delle tratte terrestri e sottomarine in fibra ottica per 21 isole minori del Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna. Lo si legge in una nota in cui viene precisato che il Piano "Collegamento Isole Minori", finanziato e promosso dal dipartimento per la trasformazione digitale, attuato da Infratel Italia e realizzato dall'operatore aggiudicatario Elettra Tlc, si propone di collegare con rete ultraveloce le isole minori ad oggi caratterizzate da un alto livello di digital divide e da limitata capacità delle reti di backhaul disponibili (ponti radio o cavi obsoleti) per il collegamento alle dorsali ottiche della penisola italiana. I lavori terrestri e marini sono stati conclusi e la fase finale di consolidamento della documentazione amministrativa necessaria si chiuderà entro il 2024.

Il progetto, finanziato con fondi Pnrr per oltre 45 milioni di euro, abilita servizi digitali moderni ed avanzati per imprese, cittadini e Pa locali tramite la diffusione capillare dei servizi a banda ultra-larga e sulla connettività mobile, compresa l'implementazione della tecnologia 5G.

Interessate sono Capraia, Levanzo, Marettimo, Vulcano, Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli, Pantelleria, Linosa, Lampedusa, Ustica, Ponza, Ventotene, Santo Stefano, San Pietro, Asinara, San Nicola, San Domino e riguarda le regioni Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna.

"E' un passo fondamentale per garantire a cittadini, imprese e istituzioni locali un futuro connesso, dove le opportunità offerte dalla trasformazione digitale siano accessibili a tutti, indipendentemente dalla posizione geografica" sottolinea il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'innovazione Alessio Butti secondo il quale dotando le isole minori di infrastrutture all'avanguardia, "le rendiamo non solo più competitive e attrattive, ma anche protagoniste attive del rilancio economico e tecnologico del Paese." L'obiettivo del progetto "è garantire l'accesso a reti ultraveloci in ogni area del Paese" e quindi di "garantire prosperità a questi luoghi bellissimi del nostro Paese" dichiara il Presidente di Infratel Alfredo Becchetti. Mentre Didier Dillard, presidente e Ad di Elettra Tlc, si è detto orgoglioso di aver realizzato e completato nella prima decade di novembre 2024 tutte le tratte del Piano e di aver quindi potuto dare "un importante contributo per il rafforzamento dell'economia di 21 isole italiane, migliorando, al tempo stesso, la vita degli abitanti".



