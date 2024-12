Borsa: Milano cede (-0,8%), pesano Stellantis, Italgas e Moncler

Si conferma negativa Piazza Affari dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,87% a 33.124 punti. Scende a 121 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,3 punti al 3,26% e quello tedesco di 3,6 punti al 2,04%.

Pesa in particolare Stellantis (-7,12%) dopo l'addio improvviso dell'amministratore delegato Carlos Tavares, sostituito da un comitato esecutivo guidato dal presidente John Elkann. Sotto pressione anche Italgas (-2,03%), Moncler (-1,29%) e Iveco (-1,27%). Non mancano comunque i rialzi nella prima seduta del mese di dicembre, che interessano soprattutto Leonardo (+1,73%), che svetta anche rispetto ai rivali europei.

Si riprende Nexi (+1,25%) dopo il calo di venerdì a causa dei disservizi per un incidente alla rete in Svizzera. Acquisti più cauti su Saipem (+0,58%), Prysmian (+0,54%), Mps (+0,32%) e Poste (+0,23%). Segno meno per Intesa (-0,99%)Bper (-0,92%), Popolare Sondrio (-0,76%) e Unicredit (-0,48%). Poco mossa Banco Bpm (-0,08%). Deboli Tim (-0,7%) ed Eni (-0,91%).



