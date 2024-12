Borsa: Europa debole, pesano Stellantis e Renault, Milano -0,9%

Borse europee deboli, con i future Usa in rosso e il dollaro in rialzo sopra quota 0,95 euro e poco sotto le 0,79 sterline. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 121,4 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2 punti al 3,25%, quello tedesco di 4,4 punti al 2,04% e quello francese di 1,1 punti al 2,88%. Frenano in particolare Milano (-0,8%) e Parigi (-0,87%), si muovono a cavallo della parità invece Londra (-0,04%), Francoforte (-0,1%) e Madrid (-0,02%).

Pesa Stellantis (-8,31%), dopo l'addio improvviso dell'amministratore delegato Carlos Tavares, che secondo ipotesi che circolano nelle sale operative potrebbe essere sostituito entro la metà del 2025 con Luca De Meo, suo omologo in Renault (-3,58%). Ma a soffrire è l'intero settore, da Volvo (-2,54%) a Volkswagen (-1,46%), alle prese con uno sciopero ad oltranza per bloccare il piano di tagli e licenziamenti, che prevede anche la chiusura di 3 fabbriche in Germania. In calo anche la holding Porsche (-1,27%), che controlla il 31,9% di Wolfsburg, con il 53,3% dei diritti di voto.

Soffre il settore dei microprocessori, da Soitec (-1,73%) ad Aixtron (-1,61%) ed Stm (-0,89%). Il rialzo del greggio (Wti +0,91% a 68,62 dollari al barile) non aiuta invece TotalEnergies (-1,1%), Eni (-0,67%) e Bp (-0,27%), mentre tiene Shell (+0,21%).

Deboli le banche, da Credit Agricole (-1,85%) a Commerzbank e Bper (-1% entrambe). Segno meno per Barclays (-0,83%), Intesa (-0,81%), Popolare Sondrio (-0,69%) e Unicredit (-0,51%), poco mossa Banco Bpm (-0,25%), in lieve rialzo Mps (+0,29%).



