La sfiducia dell'estrema destra al governo francese di Barnier spaventa la Borsa di Parigi, maglia nera in Europa. L'indice Cac riconquista solo in asta di chiusura la parità (+0,02%), Londra chiude in rialzo dello 0,3% e Francoforte dell'1,57 per cento.



