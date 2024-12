Accordo Dolomiti Energia-Epico per acquisizione di Hydrowatt Shp

Il Gruppo Dolomiti Energia e il Gruppo Epico, produttore di energie rinnovabili con 60 centrali tra idroelettriche, fotovoltaiche ed a biomassa, hanno siglato il contratto di compravendita per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Hydrowatt Shp srl. L'operazione - annuncia una nota di Dolomiti Energia - sarà conclusa all'inizio del 2025, subordinatamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per il suo perfezionamento e all'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto.

L'enterprise value è pari a 15 milioni di euro e l'operazione comprende 14 impianti fotovoltaici fra Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, con una potenza complessiva di 13,1 MW. Il Gruppo con sede in Trentino intende valutare la possibilità di partecipare con gli impianti acquisiti allo schema di autoconsumo a distanza con aziende energivore. L'obiettivo - precisa ancora la nota - è valorizzare le sinergie di Gruppo generando servizi innovativi per la transizione energetica. "Questa acquisizione ci consentirà di sviluppare nuovi servizi per i nostri clienti, rafforzando il nostro ruolo di abilitatore della transizione energetica e consolidando la nostra posizione di leader della sostenibilità", è il commento di Stefano Granella, ceo del Gruppo Dolomiti Energia.



