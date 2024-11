Tim, l'offerta vincolante su Sparkle entro il 16 dicembre

E' stato fissato al 16 dicembre il termine ultimo per l'offerta vincolante su Sparkle. Lo ha deciso il Cda di Tim che si è riunito oggi sotto la presidenza di Alberta Figari. La società - riporta un comunicato - ha "preso atto dello stato avanzato delle negoziazioni in corso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Retelit per l'acquisto di TI Sparkle" ed "ha acconsentito alla richiesta di questi ultimi di prorogare al 16 dicembre 2024 il termine per il ricevimento di una offerta vincolante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA