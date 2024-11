Idealservice si espande con tre nuove acquisizioni

Idealservice, società cooperativa di Pasian di Prato (Udine), attiva in Italia nei settori facility management e servizi ambientali ha acquisito un'azienda a Milano di manutenzione impianti ed energia e di due impianti di selezione rifiuti urbani e speciali a Montebello V. (Vicenza).

Lo ha reso noto oggi la società.

Il 27 novembre 2024 l'azienda ha formalizzato l'acquisizione del 100% di Betasint srl, Energy Service Company milanese specializzata nell' efficienza energetica, che ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 17 milioni di euro e che occupa 80 tra operai e impiegati. Idealservice ha inoltre acquisito due impianti di selezione dei rifiuti urbani e speciali a Montebello Vicentino, estesi su una superficie di 8.000 mq e con una capacità di trattamento di 210.000 tonnellate di rifiuti l'anno.

Idealservice nel 2023 ha registrato un fatturato di 157 milioni (+9%) e annuncia ricavi 2024 per 173 milioni (+11%). "Il settore servizi ambientali che ha ricavi per 95 milioni, e quello del facility management, con 78 milioni, saranno i principali motori di questa espansione", prevede Marco Riboli, presidente di Idealservice. Il cui obiettivo è "creare una sorta di Global City, offerta integrata di servizi che combina raccolta, selezione e recupero dei rifiuti con i servizi destinati agli immobili".



