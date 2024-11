Cabina di regia fa il punto sul Pnrr, spesi 59 miliardi

I dati 2024 sulla spesa complessiva delle risorse ottenute dal Pnrr ammontano a circa 59 miliardi di euro, in base ai dati in corso di aggiornamento, ed evidenziano un incremento di circa 17 miliardi di euro nel corso dei primi dieci mesi dell'anno, in un percorso di crescita costante che per il 2024 dovrebbe attestarsi a circa 22 miliardi di euro, in linea con le previsioni aggiornate di finanza pubblica.

E' una delle indicazioni emerse nel corso della Cabina di regia sul Pnrr tenuta oggi pomeriggio a Palazzo Chigi presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni dopo l'approvazione del pagamento della sesta rata del Pnrr, pari a 8,7 miliardi di euro.

"Con l'incasso della sesta rata, previsto entro la fine del 2024 l'Italia si conferma la nazione che ha ricevuto l'importo maggiore di finanziamento, pari a 122 miliardi di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva di 194,4 miliardi di euro".

E' quanto ha affermato la premier Giorgia Meloni nella Cabina di regia sul Pnrr. "Nel corso del 2024 sono stati raggiunti significativi risultati che hanno confermato il primato europeo dell'Italia nell'attuazione del Piano, per numero di obiettivi conseguiti, risorse complessive ricevute e richieste di pagamento approvate.

In questi giorni, insieme alle Amministrazioni titolari, agli Enti e alle Istituzioni preposte, stiamo lavorando alacremente per la rendicontazione degli obiettivi della settima rata e per formalizzare la conseguente richiesta di pagamento entro la fine dell'anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA